«Краснодар» — «Оренбург»: где смотреть трансляцию матча РПЛ, онлайн видео

«Краснодар» примет «Оренбург» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Оренбург» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

17 мая, 18:00. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Перекличку матчей 30-го тура проведут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Краснодар» находится на втором месте в чемпионате России, набрав 63 очка, отставая от «Зенита» на 2 балла и уступая петербуржцам по личным встречам. «Оренбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. В предыдущем туре краснодарцы проиграли «Динамо» со счетом 1:2, а оренбуржцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0.