«Краснодар»: «Историческая победа! Мы — чемпионы!»

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала победу над московским «Динамо» (3:0) в 30-м туре РПЛ.

Благодаря этой победе «быки» впервые в истории стали чемпионами России.

«АААААА! ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА! МЫ — ЧЕМПИОНЫ!» — говорится в сообщении.

«Краснодар» (67 очков) на одно очко опередил «Зенит», который финишировал вторым в турнирной таблице РПЛ.