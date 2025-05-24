Адиев о разгромном поражении «Химок» от «Спартака»: «Считаю, отрезками мы действовали неплохо»

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче 30-го тура РПЛ.

— Считаю, отрезками мы действовали неплохо, что в первом тайме, что во втором. При счете 0:1 имели хороший момент, чтобы сравнять счет. Но «Спартак» в своих отрезках реализовал моменты. Мы же свои голы забить не смогли. Ну и в концовке при счете 0:2 я игру раскрыл — сказал помощникам: либо мы забьем и вернемся в игру, либо пропустим. Мы пропустили...

— Не было ли желания выпустить в старте всех бывших спартаковцев — для них матч был принципиальным?

— Понимал, что эмоциональная составляющая у них будет на высоком уровне. Но невозможно было всех выпустить с первых минут. Тем не менее, игровое время получили все — это было запланировано.

— Сравним ли функционал Веры с функциями Барко в «Спартаке»? Придя в команду, вы поменяли его задачи на поле.

— Когда я приходил в команду, на первом собрании — хотя, первым его не назовешь, мы долго не могли собраться на тренировку, — сказал, что у нас очень мало времени. Что касается Веры, понимал, когда он может выходить из восьмой зоны в десятую, может повлиять на результат. Я просто отправил его в эту точку — чтобы мяч больше ходил через него. Когда получалось, это давало результат. Где-то они с Барко похожи. Думаю, Лукас в межсезонье окажется в большом клубе. А Барко — уже в большом клубе.

— Есть ли у вас понимание, где вы проведете следующий сезон?

— Пока четкого понимания нет. После окончания сезона договорились собраться с руководством, обсудить будущее.

— Хорошо ли, что в РПЛ сменился чемпион?

— Еще в прошлом году говорил, что было бы хорошо, если бы сменился чемпион. Рад, что так сложилось. Очень симпатизирую Мураду Мусаеву. Пользуясь случаем, хочу поздравить его с чемпионством. «Краснодар» — тактически гибкая команда. Когда смотрел их матчи — он разные вариации использовал. Хотя, я еще до старта сезона сказал, что в прошлом году им чуть-чуть не хватило, но они набрались опыта и наглости. Так что поздравляю их сегодня!

«Химки» заняли 12-е место в чемпионате России-2024/25. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.