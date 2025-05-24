Адиев о разгромном поражении «Химок» от «Спартака»: «Считаю, отрезками мы действовали неплохо»
Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче 30-го тура РПЛ.
— Считаю, отрезками мы действовали неплохо, что в первом тайме, что во втором. При счете 0:1 имели хороший момент, чтобы сравнять счет. Но «Спартак» в своих отрезках реализовал моменты. Мы же свои голы забить не смогли. Ну и в концовке при счете 0:2 я игру раскрыл — сказал помощникам: либо мы забьем и вернемся в игру, либо пропустим. Мы пропустили...
— Не было ли желания выпустить в старте всех бывших спартаковцев — для них матч был принципиальным?
— Понимал, что эмоциональная составляющая у них будет на высоком уровне. Но невозможно было всех выпустить с первых минут. Тем не менее, игровое время получили все — это было запланировано.
— Сравним ли функционал Веры с функциями Барко в «Спартаке»? Придя в команду, вы поменяли его задачи на поле.
— Когда я приходил в команду, на первом собрании — хотя, первым его не назовешь, мы долго не могли собраться на тренировку, — сказал, что у нас очень мало времени. Что касается Веры, понимал, когда он может выходить из восьмой зоны в десятую, может повлиять на результат. Я просто отправил его в эту точку — чтобы мяч больше ходил через него. Когда получалось, это давало результат. Где-то они с Барко похожи. Думаю, Лукас в межсезонье окажется в большом клубе. А Барко — уже в большом клубе.
— Есть ли у вас понимание, где вы проведете следующий сезон?
— Пока четкого понимания нет. После окончания сезона договорились собраться с руководством, обсудить будущее.
— Хорошо ли, что в РПЛ сменился чемпион?
— Еще в прошлом году говорил, что было бы хорошо, если бы сменился чемпион. Рад, что так сложилось. Очень симпатизирую Мураду Мусаеву. Пользуясь случаем, хочу поздравить его с чемпионством. «Краснодар» — тактически гибкая команда. Когда смотрел их матчи — он разные вариации использовал. Хотя, я еще до старта сезона сказал, что в прошлом году им чуть-чуть не хватило, но они набрались опыта и наглости. Так что поздравляю их сегодня!
«Химки» заняли 12-е место в чемпионате России-2024/25. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1