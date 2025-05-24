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Адиев о разгромном поражении «Химок» от «Спартака»: «Считаю, отрезками мы действовали неплохо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче 30-го тура РПЛ.

— Считаю, отрезками мы действовали неплохо, что в первом тайме, что во втором. При счете 0:1 имели хороший момент, чтобы сравнять счет. Но «Спартак» в своих отрезках реализовал моменты. Мы же свои голы забить не смогли. Ну и в концовке при счете 0:2 я игру раскрыл — сказал помощникам: либо мы забьем и вернемся в игру, либо пропустим. Мы пропустили...

— Не было ли желания выпустить в старте всех бывших спартаковцев — для них матч был принципиальным?

— Понимал, что эмоциональная составляющая у них будет на высоком уровне. Но невозможно было всех выпустить с первых минут. Тем не менее, игровое время получили все — это было запланировано.

— Сравним ли функционал Веры с функциями Барко в «Спартаке»? Придя в команду, вы поменяли его задачи на поле.

— Когда я приходил в команду, на первом собрании — хотя, первым его не назовешь, мы долго не могли собраться на тренировку, — сказал, что у нас очень мало времени. Что касается Веры, понимал, когда он может выходить из восьмой зоны в десятую, может повлиять на результат. Я просто отправил его в эту точку — чтобы мяч больше ходил через него. Когда получалось, это давало результат. Где-то они с Барко похожи. Думаю, Лукас в межсезонье окажется в большом клубе. А Барко — уже в большом клубе.

— Есть ли у вас понимание, где вы проведете следующий сезон?

— Пока четкого понимания нет. После окончания сезона договорились собраться с руководством, обсудить будущее.

— Хорошо ли, что в РПЛ сменился чемпион?

— Еще в прошлом году говорил, что было бы хорошо, если бы сменился чемпион. Рад, что так сложилось. Очень симпатизирую Мураду Мусаеву. Пользуясь случаем, хочу поздравить его с чемпионством. «Краснодар» — тактически гибкая команда. Когда смотрел их матчи — он разные вариации использовал. Хотя, я еще до старта сезона сказал, что в прошлом году им чуть-чуть не хватило, но они набрались опыта и наглости. Так что поздравляю их сегодня!

«Химки» заняли 12-е место в чемпионате России-2024/25. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.

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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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