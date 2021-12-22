Федотов назвал футболиста «Сочи» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поставил на первое место нападающего своей команды Матео Кассьерру.

Также в его пятерку вошли: Клаудиньо («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Реми Кабелла («Краснодар»), Себастьян Шиманьски («Динамо»).