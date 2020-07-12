«Краснодар» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Маркус Берг, Мануэл Фернандеш и Реми Кабелла, реализовавший пенальти.

После этого матча «Краснодар» с 48 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего на второй строчке «Локомотива» на три балла. «Урал» с 35 очками — на восьмом месте.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0)

Голы: Берг, 14 (1:0). Фернандеш, 57 (2:0). Кабелла, 82 — с пенальти (3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 67), Газинский (Черников, 85), Олссон, Уткин (Кабелла, 75), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 85), Кайю, Берг.

«Урал» (Екатеринбург): Полетаев, Герасимов, Вилюш, Кулаков (Золотов, 65), Бавин, Калинин, Эль-Кабир (Насыров, 54), Аугустыняк, Погребняк (Егорычев, 65), Бикфалви (Панюков, 58), Кухарчик (Ефремов, 46).

Предупреждения: Калинин, 12. Кайю, 41. Сорокин, 77. Золотов, 81.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Богданов (Верея).

ВАР: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва).

12 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар».