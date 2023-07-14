Мамин назвал РПЛ хорошей площадкой для развития молодых футболистов
Защитник «Урала» Артем Мамин назвал РПЛ хорошей площадкой для развития молодых футболистов.
«Уровень РПЛ падает или, наоборот, растет? С точки зрения качества футбола уровень стал немного хуже, потому что многие легионеры разъехались и привлекают в основном молодежь. Для будущего это тоже хороший задел. Они будут развиваться. Все равно остались хорошие легионеры. РПЛ — хорошая площадка для развития молодых футболистов. Кто является главной звездой РПЛ? Конечно, Малком. Кто главная звезда «Урала»? У нас все звезды», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».
В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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