Мойзес назвал футболистов ЦСКА, готовых к карьере в Европе

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о том, кто из игроков армейского клуба готов к карьере в Европе.

«В ЦСКА есть Чалов, Ваня Обляков, Игорь. Дивеев? Да, хотя и Акинфеева я бы тоже назвал, конечно. Ряд, который я озвучил, неполный», — приводит слова Мойзеса Sport24.