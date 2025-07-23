«Краснодар» объявил о переходе Перрена из «Осера»

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена из «Осера».

Контракт футболиста с «быками» рассчитан на три года. 29-летний француз будет выступать под 23-м номером.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

Перрен выступал за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист стал лучшим ассистентом лиги 1.