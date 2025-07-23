Защитник «Зенита» Кирш: «Будто не нахожусь в клубе. Никакой связи последние полтора года»

Защитник «Черноморца» Илья Кирш ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в «Зенит».

— Возможно ли возвращение в «Зенит», например в первую команду?

— Я, само собой, хочу. А там дальше уже вопросы к тренерскому штабу, к селекционному отделу, как они будут смотреть, нужен ли я буду, смогу ли я им чем-то помочь.

— В целом как происходит коммуникация с «Зенитом»: видят тебя в перспективе в команде или нет?

— Да если честно, последнее время вообще никак коммуникация не происходит. Как будто я не нахожусь в клубе.

— Почему так?

— Не знаю. Есть отдел, который следит за арендованными игроками, но никакой связи со мной пока что нет. Последние полтора года точно нет.

Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.