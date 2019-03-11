"Краснодар" не побеждает девять матчей подряд. Это новый антирекорд

"Краснодар", пропустив на последних минутах встречи 19-го тура РПЛ от "Оренбурга" (2:2), продлил безвыигрышную серию в официальных матчах до девяти встреч.

Это худший результат в недолгой истории южного клуба. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2011/12, когда дебютировавшие в элите российского футбола "быки" не могли добиться успеха в восьми играх подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"

Сезон Соперники И Н П М 2018/19 Ростов (2:2), Уфа (1:1), Севилья (0:3), Байер (0:0), Байер (1:1), Ростов (0:1), Спартак (1:1), Валенсия (1:2), Оренбург (2:2) 9 6 3 8-13 2011/12 Кр.Советов (0:0), Спартак (1:2), Локомотив (1:4), Зенит (0:0), Рубин (1:2), Томь (2:2), Спартак (0:4), Динамо (0:1) 8 3 5 5-15 2009 Алания (2:2), Спартак (1:2), Шинник (1:3), Балтика (0:0), Носта (0:4), Витязь (0:2) 6 2 4 4-13 2010 Луч-Энергия (1:1), СКА-Энергия (0:1), Кубань (0:1), Химки (1:1), Волга (1:4), КАМАЗ (0:1) 6 2 4 3-9

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам