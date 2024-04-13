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«Краснодар» назвал слова Семака о билетах семьям и фанатам ложью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Краснодар» отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака об урезанном количестве билетов семьям игроков и фанатам клуба из Санкт-Петербурга на матч между командами в 24-м туре РПЛ.

Игра проходила 13 апреля и завершилась победой «Зенита» — 2:1. После игры Семак заявил, что игра была принципиальной для сине-бело-голубых, поскольку «Краснодар» «дал семьям билеты под самую крышу и урезал квоту фанатов».

Согласно заявлению «Краснодара», «Зенит» не предоставил за 5 дней до матча информацию о количестве болельщиков, которое ожидается на матче, как предполагает регламент РПЛ.

«Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей).

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Краснодара».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Источник: ФК «Краснодар»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
 1 : 2
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
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