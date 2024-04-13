«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники вышли вперед

Читать «СЭ» в

«Локомотив» вышел вперед в игре с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.

Гол на 56-й минуте забил Максим Глушенков. Мяч после удара вингера железнодорожников коснулся защитника хозяев Евгения Морозова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.