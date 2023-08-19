«Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром» 19 августа в 19:30

«Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре.

Прямой эфир игры покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.15 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки в сервисе Кинопоиск.

Противостояние «Краснодар» — «Локомотив» можно посмотреть и по платной подписке в сервисе Окко в разделе «Спорт».

Матч рассудит Евгений Кукуляк, ассистентами арбитра будут Максим Ковалев и Сергей Каруненко. Резервным судьей назначен Роман Сафьян. За ВАР будет отвечать Владимир Москалев.

В последней очной встрече команд, которая состоялась в мае 2023 года, победу одержал «Локомотив» со счетом 3:2.

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