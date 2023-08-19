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Сегодня, 18:30

«Краснодар» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром» 19 августа в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре.

Прямой эфир игры покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.15 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки в сервисе Кинопоиск.

Противостояние «Краснодар» — «Локомотив» можно посмотреть и по платной подписке в сервисе Окко в разделе «Спорт».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Матч рассудит Евгений Кукуляк, ассистентами арбитра будут Максим Ковалев и Сергей Каруненко. Резервным судьей назначен Роман Сафьян. За ВАР будет отвечать Владимир Москалев.

В последней очной встрече команд, которая состоялась в мае 2023 года, победу одержал «Локомотив» со счетом 3:2.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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