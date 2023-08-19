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Сегодня, 18:38

Федотов: «Пока у ЦСКА дисбаланс в составе — не залепили дырки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Динамо» (1:2) в 5-м туре РПЛ прокомментировал проблемы с составом команды.

«Был очень короткий перерыв, пока ощущаем некий дисбаланс в составе. Мы чуть-чуть опоздали по времени, не залепили дырки. Плюс футболисты после тяжелого сезона, двух недель не хватило на восстановление. Естественно, это накладывает отпечаток», — цитирует Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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