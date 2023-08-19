Федотов: «Пока у ЦСКА дисбаланс в составе — не залепили дырки»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Динамо» (1:2) в 5-м туре РПЛ прокомментировал проблемы с составом команды.

«Был очень короткий перерыв, пока ощущаем некий дисбаланс в составе. Мы чуть-чуть опоздали по времени, не залепили дырки. Плюс футболисты после тяжелого сезона, двух недель не хватило на восстановление. Естественно, это накладывает отпечаток», — цитирует Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям.