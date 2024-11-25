«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В истории очных противостояний в пяти последних играх команда из Краснодара одержала две крупные победы (3:0, 3:0), железнодорожники были сильнее один раз — 3:2. Еще две встречи завершились вничью — 1:1, 1:1.

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