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Сегодня, 18:45

Якубко: «Я бы очень хотел, чтобы Россия играла на чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко в комментарии «СЭ» высказался о недопуске сборной России к ЧМ-2026.

«Неправильно наказывать спортсменов за то, в чем они не виноваты. Я долго играл в России, у меня там очень много друзей. Я был бы рад, если бы Россия играла, потому что все-таки там есть все условия для футбола. Думаю, если политическая ситуация не успокоится, то Россию не допустят и к Евро-2028», — сказал Якубко «СЭ».

В России словак выступал за такие клубы, как раменский «Сатурн», «Химки», ФК «Москва», московское «Динамо» и «Амкар».

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря. Финальный этап пройдет в США, Канаде и Мексике.

Мартин Якубко
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«Краснодар» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ

Источник: «Аталанта» интересуется Сперцяном
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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Краснодар

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Маркус Вендел

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 6
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