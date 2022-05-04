Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:54

«Краснодар» — «Локомотив»: Черников заработал удаление

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заработал удаление в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

22-летний хавбек, отметившийся голом на 83-й минуте, заработал вторую желтую карточку на 90+5-й минуте. Черников в верховой борьбе ударил локтем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив
Голы
Черников, 83 (1:0)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Манелов (Якимов, 87) Литвинов Ионов Черников Сперцян (Кокоев, 90+3) Кривцов (Апеков, 71) Олусегун Волков (Самко, 87)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека Жемалетдинов (Карпукас, 54) Керк (Миранчук, 74) Кухта (Камано, 74) Изидор
Предупреждения
Черников 90’  -  Едвай 20’, Рыбус 36’, Гильерме 70’
Удаления
Марадишвили 48’, Апеков 76’, Черников 90+5’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Назаров (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуляк (Россия) Курочкина (Россия)
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Трусова влюбилась в Кондратюка, Загитова - в хоккеиста, Медведева в певца. Самые популярные фанатские теории о романах наших фигуристок
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря голу Черникова в концовке, судья показал три красных карточки в матче
«Краснодар» — «Локомотив»: форвард хозяев Апеков удалился через 5 минут после выхода на поле
«Краснодар» — «Локомотив»: Марадишвили получил красную карточку в начале второго тайма
«Краснодар» — «Локомотив»: после первого тайма в матче безголевая ничья
«Больше нервов, чем удовольствия». Карпин — о матче против «Крыльев Советов»
Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Локомотив»: хозяева открыли счет в матче

«Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря голу Черникова в концовке, судья показал три красных карточки в матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости