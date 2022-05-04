«Краснодар» — «Локомотив»: Черников заработал удаление
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заработал удаление в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
22-летний хавбек, отметившийся голом на 83-й минуте, заработал вторую желтую карточку на 90+5-й минуте. Черников в верховой борьбе ударил локтем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
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|
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ЦСКА – Сочи
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Уфа – Ростов
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|
Арсенал – Краснодар
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