«Краснодар» — «Локомотив»: Черников заработал удаление

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заработал удаление в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

22-летний хавбек, отметившийся голом на 83-й минуте, заработал вторую желтую карточку на 90+5-й минуте. Черников в верховой борьбе ударил локтем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.