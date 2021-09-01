Соболев — о старте «Спартака»: «Команда буксонула. Может, надо поговорить по-мужски»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какая атмосфера царит в команде на старте сезона.
«После Евро был перерыв. Неделю отдохнули, собрались с мыслями. Мы приехали на сборы в нормальном состоянии, хорошо провели товарищеский турнир. Но когда начались игры за очки, колоссальное давление... Команда буксонула.
Мы все стараемся, работаем. Уверен, что скоро придут результаты, которые мы ждем.
Все переживают, потому что не можем выиграть. Неудовлетворительный результат. Может, надо самим сесть, поговорить по-мужски. Надо каждому покопаться в себе. Если и клуб и болельщики будут вместе, то мы преодолеем черную полосу», — сказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».
«Спартак» в восьми официальных матчах сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории потерпел пять поражений, одержав две победы, а также один раз сыграв вничью. В турнирной таблице Тинькофф РПЛ красно-белые после шести туров с семью очками занимают десятое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю