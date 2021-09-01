Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какая атмосфера царит в команде на старте сезона.

«После Евро был перерыв. Неделю отдохнули, собрались с мыслями. Мы приехали на сборы в нормальном состоянии, хорошо провели товарищеский турнир. Но когда начались игры за очки, колоссальное давление... Команда буксонула.

Мы все стараемся, работаем. Уверен, что скоро придут результаты, которые мы ждем.

Все переживают, потому что не можем выиграть. Неудовлетворительный результат. Может, надо самим сесть, поговорить по-мужски. Надо каждому покопаться в себе. Если и клуб и болельщики будут вместе, то мы преодолеем черную полосу», — сказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Спартак» в восьми официальных матчах сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории потерпел пять поражений, одержав две победы, а также один раз сыграв вничью. В турнирной таблице Тинькофф РПЛ красно-белые после шести туров с семью очками занимают десятое место.