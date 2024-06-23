«Краснодар» в товарищеском матче победил «Кубань»
«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Кубань» — 1:0.
Единственный гол на 50-й минуте забил 18-летний полузащитник Константин Дорофеев.
Во втором тайме за «быков» дебютировал голкипер Юрий Дюпин. Кроме того, впервые после возвращения сыграл нападающий Федор Смолов.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Кубань» — 1:0 (0:0)
Гол: Дорофеев, 50
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