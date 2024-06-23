«Краснодар» в товарищеском матче победил «Кубань»

«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Кубань» — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил 18-летний полузащитник Константин Дорофеев.

Во втором тайме за «быков» дебютировал голкипер Юрий Дюпин. Кроме того, впервые после возвращения сыграл нападающий Федор Смолов.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Кубань» — 1:0 (0:0)

Гол: Дорофеев, 50