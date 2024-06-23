Даку о наказании со стороны «Рубина»: «Ничего не могу об этом говорить»
Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку прокомментировал возможное наказание со стороны российского клуба.
После ничьей с Хорватией (2:2) во втором туре групповой стадии Евро-2024 форвард произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов.
«Что я думаю о санкциях со стороны «Рубина»? Ничего не могу об этом говорить», — цитирует Даку «РБ Спорт».
Из-за дисквалификации Даку пропустит матч Албании против Испании в третьем туре групповой стадии Евро-2024. Форвард не сможет принять участие в игре 1/8 финала турнира в случае, если албанцы туда выйдут.
Источник: РБ Спорт
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