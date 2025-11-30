«Краснодар» — «Крылья Советов»: «быки» открыли счет в матче
«Краснодар» вышел вперед в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.
Счет на 21-й минуте встречи открыл Дуглас Аугусто дальним ударом из-за штрафной.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|
2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|
3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|
7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|
14
|Динамо Мх
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Результаты / календарь
|13.03
|19:30
|Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|14.03
|13:45
|Сочи – Краснодар
|- : -
|14.03
|16:00
|Зенит – Спартак
|- : -
|14.03
|18:15
|Ростов – Динамо
|- : -
|14.03
|20:30
|Балтика – ЦСКА
|- : -
|15.03
|14:00
|Акрон – Ахмат
|- : -
|15.03
|16:30
|Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|15.03
|19:00
|Рубин – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|18
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|18
|1
|7
|
|
Александр Джику
Спартак
|11
|1
|4
