30 ноября 2025, 14:28

«Краснодар» — «Крылья Советов»: «быки» открыли счет в матче

Сергей Ярошенко

«Краснодар» вышел вперед в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Счет на 21-й минуте встречи открыл Дуглас Аугусто дальним ударом из-за штрафной.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.«Краснодар» принимает «Крылья Советов» — Дуглас Аугусту открыл счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
30 ноября 2025, 14:00. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
5:0
Крылья Советов

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 13 4 3 40-15 43
2
 Зенит 20 12 6 2 36-14 42
3
 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
4
 ЦСКА 20 11 3 6 31-22 36
5
 Балтика 20 9 9 2 25-9 36
6
 Спартак 20 10 5 5 33-28 35
7
 Динамо 20 7 6 7 35-27 27
8
 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
9
 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
10
 Ростов 20 5 7 8 17-23 22
11
 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
13
 Оренбург 20 4 6 10 21-30 18
14
 Динамо Мх 20 4 6 10 10-24 18
15
 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
16
 Сочи 20 2 3 15 19-46 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.03 19:30 Динамо Мх – Оренбург - : -
14.03 13:45 Сочи – Краснодар - : -
14.03 16:00 Зенит – Спартак - : -
14.03 18:15 Ростов – Динамо - : -
14.03 20:30 Балтика – ЦСКА - : -
15.03 14:00 Акрон – Ахмат - : -
15.03 16:30 Пари НН – Кр. Советов - : -
15.03 19:00 Рубин – Локомотив - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 11
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев

Локомотив

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов

Крылья Советов

 5
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 18 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 18 1 7
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 11 1 4
Вся статистика

