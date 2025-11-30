ЦСКА и «Урал» согласовали трансфер Воронова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА и «Урал» согласовали сделку по 18-летнему нападающему Максиму Воронову. Игрок перейдет в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года.

Ранее издание «Чемпионат» сообщало, что клубы близки к договоренности по трансферу.

В этом сезоне Воронов провел за «Урал» 15 матчей и забил 4 гола. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.