Сразу после заключительного тура Российской премьер-лиги — в 21.00 — проведем футбольный live. В студии Мария Маркова, Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов.

Обсуждаем события, судейские заговоры и футбол. И, конечно, даем первые оценки сезону-2019/20. Подключайтесь — будет жарко!