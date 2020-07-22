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«Краснодар» или ЦСКА — кто будет в Лиге чемпионов? Каким финиширует «Спартак»? Live — в 21.00

15:05

Сразу после заключительного тура Российской премьер-лиги — в 21.00 — проведем футбольный live. В студии Мария Маркова, Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов.

Обсуждаем события, судейские заговоры и футбол. И, конечно, даем первые оценки сезону-2019/20. Подключайтесь — будет жарко!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




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