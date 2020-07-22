«Краснодар» или ЦСКА — кто будет в Лиге чемпионов? Каким финиширует «Спартак»? Live — в 21.00
15:05
Сразу после заключительного тура Российской премьер-лиги — в 21.00 — проведем футбольный live. В студии Мария Маркова, Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов.
Обсуждаем события, судейские заговоры и футбол. И, конечно, даем первые оценки сезону-2019/20. Подключайтесь — будет жарко!
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Кто займет третье место в РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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