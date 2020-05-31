«Краснодар» и «Сочи» будут играть без зрителей?

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края объявило, что в этом регионе матчи возобновляющегося чемпионата России с участием «Краснодара» и «Сочи» будут проходить без зрителей. Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра Сергея Мясищева.

«15 мая 2020 года исполком РФС принял решение возобновить с 21 июня 2020 года чемпионат России среди клубов премьер-лиги, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID -2019... Руководство РФС обратилось к главам регионов, в которых проходят матчи премьер-лиги, выработать согласованную позицию, которая позволит минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией участников чемпионата на всех его этапах возобновления.

В этой связи министерство физической культуры и спорта Краснодарского края уполномочено заявить следующее.

Чемпионат России по футболу среди команд футбольной премьер-лиги является значимым мероприятием для Краснодарского края и России в целом. В нем принимают участие две кубанские команды: ФК «Краснодар» и ФК «Сочи». Руководство края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата и тренировочного процесса при условии неукоснительного соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Минспорт России разработал и 14 мая 2020 года направил в субъекты Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID -19.

Сегодня в крае реализуется первый этап снятия ограничений, предусматривающий возможность индивидуально заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе с использованием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты. Что касается организации и проведения профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, то Минспорт России рекомендует проводить их на первом этапе без привлечения зрителей.

В последние дни в средствах массовой информации и в сети Интернет появляются заявления, сделанные от лица спортивных функционеров, о желательности допуска зрителей на трибуны уже на первые матчи возобновившегося чемпионата. Мы разделяем их желание и желание многочисленной армии футбольных болельщиков, как, впрочем, и поклонников других видов спорта, поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Все мы соскучились по «живому» болению на трибунах. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать человеческие жертвы и количество тяжелых больных инфекцией COVID -19.

Исходя из этого региональные власти Кубани считают единственно правильным решением вплоть до перехода на следующие этапы снятия эпидемиологических ограничений, проводить матчи чемпионата страны в премьер-лиге без привлечения зрителей.