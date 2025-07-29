«Краснодар» хочет продлить контракт со Сперцяном

«Краснодар» планирует предложить капитану команды Эдуарду Сперцяну новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Metaratings.ru. Текущее соглашение действует до 2026 года.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». За время выступления за «быков» полузащитник провел 145 матчей, забил 44 гола и отдал 32 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Ранее журналист Айк Ованнисян сообщал, что «Саутгемптон» предложил «Краснодару» 12,5 миллиона евро за трансфер Сперцяна.