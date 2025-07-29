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Судейство

Судьи ошибаются в каждом втором матче РПЛ. Пенальти в пользу «Зенита» назначен правильно

Судьи ошибаются в каждом втором матче РПЛ сезона-2025/26
Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Мостовой реализует пенальти в матче «Рубин» — «Зенит» (2:2).
Фото ФК «Зенит»

В общей сложности, по версии «СЭ», в двух турах чемпионата России-2025/26 16 арбитров допустили восемь неверных решений — в среднем по одному в каждой второй игре. Это очень плохой показатель, недопустимый для турнира профессиональных клубов.

По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшений по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. В двух турах предыдущего сезона видеоарбитры давали знать о себе 8 раз, сейчас — 7. Год назад неправильных решений было 6, сейчас — 8.

Много споров вызвал эпизод матча «Рубин» — «Зенит» (2:2), когда казанский защитник Алексей Грицаенко, находясь спиной к мячу и не видя его, сыграл в него рукой и был правильно наказан пенальти. Мол, за такое нельзя назначать 11-метровый. Но разве столь же бурно обсуждалось весной удаление Муталипа Алибекова?

Напомню, что 19 апреля этого года в конце матча 25-го тура предыдущего чемпионата «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) игрок гостей был удален Ранэлем Зияковым (после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов) за лишение соперника явной возможности забить гол.

Фото Скриншот трансляции

Махачкалинец уже отвернулся от мяча и не видел его (как и Грицаенко). Он продолжал бежать к воротам, тот упал ему на спину и отлетел в сторону. И в этот момент Алибеков сделал движение правой рукой и сыграл в мяч. Фол и красная карточка.

Максим Глушенков и&nbsp;Алексей Грицаенко.Вы не согласны, что рука Грицаенко — это фол? Но разве вы возмущались пенальти за руку Пике?
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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