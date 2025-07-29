Судьи ошибаются в каждом втором матче РПЛ. Пенальти в пользу «Зенита» назначен правильно

В общей сложности, по версии «СЭ», в двух турах чемпионата России-2025/26 16 арбитров допустили восемь неверных решений — в среднем по одному в каждой второй игре. Это очень плохой показатель, недопустимый для турнира профессиональных клубов.

По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшений по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. В двух турах предыдущего сезона видеоарбитры давали знать о себе 8 раз, сейчас — 7. Год назад неправильных решений было 6, сейчас — 8.

Много споров вызвал эпизод матча «Рубин» — «Зенит» (2:2), когда казанский защитник Алексей Грицаенко, находясь спиной к мячу и не видя его, сыграл в него рукой и был правильно наказан пенальти. Мол, за такое нельзя назначать 11-метровый. Но разве столь же бурно обсуждалось весной удаление Муталипа Алибекова?

Напомню, что 19 апреля этого года в конце матча 25-го тура предыдущего чемпионата «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) игрок гостей был удален Ранэлем Зияковым (после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов) за лишение соперника явной возможности забить гол.

Фото Скриншот трансляции

Махачкалинец уже отвернулся от мяча и не видел его (как и Грицаенко). Он продолжал бежать к воротам, тот упал ему на спину и отлетел в сторону. И в этот момент Алибеков сделал движение правой рукой и сыграл в мяч. Фол и красная карточка.