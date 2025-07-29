Судьи ошибаются в каждом втором матче РПЛ. Пенальти в пользу «Зенита» назначен правильно
В общей сложности, по версии «СЭ», в двух турах чемпионата России-2025/26 16 арбитров допустили восемь неверных решений — в среднем по одному в каждой второй игре. Это очень плохой показатель, недопустимый для турнира профессиональных клубов.
По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшений по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. В двух турах предыдущего сезона видеоарбитры давали знать о себе 8 раз, сейчас — 7. Год назад неправильных решений было 6, сейчас — 8.
Много споров вызвал эпизод матча «Рубин» — «Зенит» (2:2), когда казанский защитник Алексей Грицаенко, находясь спиной к мячу и не видя его, сыграл в него рукой и был правильно наказан пенальти. Мол, за такое нельзя назначать 11-метровый. Но разве столь же бурно обсуждалось весной удаление Муталипа Алибекова?
Напомню, что 19 апреля этого года в конце матча 25-го тура предыдущего чемпионата «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) игрок гостей был удален Ранэлем Зияковым (после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов) за лишение соперника явной возможности забить гол.
Махачкалинец уже отвернулся от мяча и не видел его (как и Грицаенко). Он продолжал бежать к воротам, тот упал ему на спину и отлетел в сторону. И в этот момент Алибеков сделал движение правой рукой и сыграл в мяч. Фол и красная карточка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0