«Краснодар» хочет договориться по трансферу Сергеева из «Крыльев»

«Краснодар» планирует договориться с «Крыльями Советов» о трансфере форварда Ивана Сергеева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в соглашении прописана опция выкупа форварда за 34 миллиона рублей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 46 матчах, забив 42 гола.