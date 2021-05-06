«Краснодар» хочет договориться по трансферу Сергеева из «Крыльев»
20:48
«Краснодар» планирует договориться с «Крыльями Советов» о трансфере форварда Ивана Сергеева, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, в соглашении прописана опция выкупа форварда за 34 миллиона рублей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 46 матчах, забив 42 гола.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-nameren-dogovorit-sya-po-transferu-sergeeva-iz-kry-l-ev/
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