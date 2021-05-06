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«Краснодар» хочет договориться по трансферу Сергеева из «Крыльев»

20:48
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов».
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов».
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«Краснодар» планирует договориться с «Крыльями Советов» о трансфере форварда Ивана Сергеева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в соглашении прописана опция выкупа форварда за 34 миллиона рублей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 46 матчах, забив 42 гола.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-nameren-dogovorit-sya-po-transferu-sergeeva-iz-kry-l-ev/

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