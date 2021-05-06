«Аталанта» нацелилась на Азмуна

Как стало известно «СЭ», клуб из Бергамо рассматривает кандидатуру 26-летнего форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в качестве замены нападающим Луису Муриэлю и Дувану Сапате, на которых есть устойчивый спрос со стороны ряда европейских топ-клубов после удачного сезона в «Аталанте». Летом кто-то из двух колумбийцев — или оба сразу — с большой долей вероятности покинет команду Джан Пьеро Гасперини.

Контракт Азмуна с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2022 года, а «Аталанта» специализируется на сделках в подобных ситуациях — когда цену можно сбить цену по максимуму. Тем не менее, по нашим данным, итальянцы готовы заплатить за лучшего бомбардира РПЛ-2021/22 (19 голов в 23 матчах) до 20 миллионов евро.

(Вячеслав Короткин)