«Краснодар» — «Динамо»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» и «Динамо» Москва сыграют в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи краснодарцев и москвичей. Основные события игры «Краснодар» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
В сезоне-2024/25 «Краснодар» победил «Динамо» в обоих матчах чемпионата России (1:0 в гостях и 3:0 дома) и впервые в истории стал чемпионом после победы над бело-голубыми на своем поле в 30-м туре, а москвичи финишировали пятыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0