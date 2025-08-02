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«Пари НН» — «Локомотив»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.30 по московскому времени.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Локомотив» против «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи нижегородцев и железнодорожников. Основные события игры «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Пари Нижний Новгород
2:3
Локомотив

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, победив «Сочи» (3:0) и «Краснодар» (2:1). «Пари НН» стартовал в чемпионате с двух поражений — от «Краснодара» (0:3) и от «Крыльев Советов» (0:2).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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