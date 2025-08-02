Самедов: «Спартак» — более популярный клуб, чем «Зенит»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» — более популярный клуб, чем «Зенит». Исторически за «Спартак» болеет больше людей по стране, чем за «Зенит». «Спартак» до сих пор народная команда? Если она однажды ею стала, значит, это навсегда», — сказал Самедов «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.