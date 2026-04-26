«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ

«Краснодар» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 апреля. Игра состоится на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 26 туров РПЛ «Краснодар» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 24 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

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