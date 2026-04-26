«Динамо» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Сочи» сыграют в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 26 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» с 18 очками располагается на 16-й строчке в чемпионате России.

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