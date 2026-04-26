«Пари НН» — «Спартак»: Зобнин вывел гостей вперед

«Спартак» вышел вперед в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1. Встреча проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

На 72-й минуте гол забил капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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