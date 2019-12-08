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«Краснодар» — ЦСКА: был ли фол на Чалове? Ошибся ли судья, не назначив пенальти?

19:02
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В матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) помимо трех эпизодов, которые внимательно, в общей сложности 14 с лишним минут, изучали арбитр Василий Казарцев и его видеоассистенты Алексей Сухой и Павел Кукуян, был еще один, вызвавший не меньшие споры.

7&nbsp;декабря. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:1. Арбитр Василий Казарцев смотрит видеоповтор.Лигочемпионский матч в Краснодаре прерывался на 15 минут. Кто виноват?

На 33-й минуте в штрафной площади «Краснодара» Мартынович вступил в единоборство с Чаловым, и нападающий ЦСКА упал. Судья игру продолжил, показав жестом, что защитник сыграл в мяч.

На мой взгляд, Казарцев прав. И видеоассистенты с ним согласились — идти к монитору не пришлось. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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