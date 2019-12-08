В матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) помимо трех эпизодов, которые внимательно, в общей сложности 14 с лишним минут, изучали арбитр Василий Казарцев и его видеоассистенты Алексей Сухой и Павел Кукуян, был еще один, вызвавший не меньшие споры.

На 33-й минуте в штрафной площади «Краснодара» Мартынович вступил в единоборство с Чаловым, и нападающий ЦСКА упал. Судья игру продолжил, показав жестом, что защитник сыграл в мяч.

На мой взгляд, Казарцев прав. И видеоассистенты с ним согласились — идти к монитору не пришлось. (Александр Бобров)

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