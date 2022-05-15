«Краснодар» обыграл ЦСКА дома и вышел на четвертое место в турнирной таблице

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Благодаря победе «Краснодар» опередил армейцев в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на четвертое место с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ахматом», а ЦСКА дома примет «Ростов». Обе игры пройдут 21 мая и начнутся в одно время — в 17.00 (мск).