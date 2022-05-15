Гладилин: «Спартак» выглядел целостно, играл с настроем"

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру между красно-белыми и «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

По его словам, красно-белые выглядели хорошо, а судья не хотел никому помогать.

«Впечатления хорошие, «Спартак» выглядел целостно, играл с настроем. Хотя ни для той, ни для другой команды игра с турнирной точки ничего не решала, — цитирует Гладилин «Газета.Ru». — Встречались команды, которые борются за свой престиж, за имя клуба. Чемпион уже известен, «Спартак» на 10-м месте, но мог стать восьмым. Просто вышли два соперника, которые имеют амбиции, и сейчас это два самых популярных клуба. Футбол получился очень боевой, хороший. Не сказать, что были сверхскорости, но это выглядело очень хорошо.

Мотивировала ли «Спартак» катастрофа в первом круге? Конечно. Проигрывать с таким счетом — это оскорбление, нужно было реабилитировать себя. Большинство футболистов в том матче участвовало, и это удар по престижу. У «Спартака» было желание победить, и оно просматривалось в ту игру. Не реваншистские настроения, но чувствовалось, что-то поражение в Питере сказывалось.

По судейству — не было такого, чтобы кто-то кому-то хотел помочь. И смысла-то не было — ни той, ни другой команде не было разницы, ничья или нет. Победа здесь — только престиж, так что нет смысла говорить, что судьи могли кому-то симпатизировать. Не было предвзятости. Просто у нас сейчас идет нервотрепка с судейством, и судьи очень нервно выходят на любую игру, особенно такую принципиальную. Они много раз перестраховываются, прежде чем принять решение, и это идет во вред игре".