В ЦСКА назвали условие, при котором Головин может вернуться в команду
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что хотел бы видеть возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина в армейский клуб.
«Мне бы этого очень хотелось. Другое дело, что, по моей информации, Саша пока не торопится покидать «Монако» и возвращаться в Россию. [Когда история Головина в Европе закончится], тогда это возможно, да», — приводит Sport24 слова Бабаева.
Головин выступал за основную команду ЦСКА с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Монако». Всего за армейцев он провел 113 матчей и стал чемпионом России в сезоне-2015/16.
Контракт 28-летнего россиянина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Sport24
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|Балтика – Зенит
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|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
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|17.09
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