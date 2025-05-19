В ЦСКА назвали условие, при котором Головин может вернуться в команду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что хотел бы видеть возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина в армейский клуб.

«Мне бы этого очень хотелось. Другое дело, что, по моей информации, Саша пока не торопится покидать «Монако» и возвращаться в Россию. [Когда история Головина в Европе закончится], тогда это возможно, да», — приводит Sport24 слова Бабаева.

Головин выступал за основную команду ЦСКА с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Монако». Всего за армейцев он провел 113 матчей и стал чемпионом России в сезоне-2015/16.

Контракт 28-летнего россиянина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.