«Краснодар» — «Акрон»: Кайо открыл счет после подачи с углового

«Краснодар» вышел вперед в матче 23-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 50-й минуте отличился защитник «быков» Кайо, который отправил мяч в ворота соперника ударом головой после подачи углового. Для 29-летнего игрока этот гол стал первым в сезоне.

Встреча проходит в Краснодаре на «Арене Краснодар». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.