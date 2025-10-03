Футбол
Сегодня, 17:30

«Краснодар» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи краснодарцев и грозненцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ахмат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпион России «Краснодар» набрал 20 очков в 10 турах и занимает третье место в РПЛ. «Ахмат» с 15 очками располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.

ФК Ахмат
ФК Краснодар
