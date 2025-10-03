Григорьянц — о деле «Химок»: «Нужно установить, причастен ли Садыгов к действиям клуба»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не рассматривал дело «Химок» на заседании 3 октября.

«В августе 2025 года отдел лицензирования направил генсеку РФС служебную записку о том, что лицензия клубу «Химки» не выдана в сезоне-2025-26. Причина: несоблюдение финансовых критериев. В распоряжении РФС имеется информация от ФИФА о неисполнении клубом «Химки» обязательств более 6 месяцев.

КДК получил заявление от генсека РФС Митрофанова с просьбой рассмотреть вопрос о наличии дисциплинарного нарушения по статье «совершение руководством клуб недобросовестных действий или бездействий, которые привели к утрате проф статуса по неспортивным причинам».

Сегодня КДК РФС назначил слушание дела и возбудил производство по делу. На заседание пригласили Оленева и Брехова, а также финансиста Родионова. Перед заседанием выяснилось, что Оленев по объективным причинам не может принять участие в заседании. КДК посчитал, что без него сегодня рассматривать дело не представляется возможным. Хотя Брехов был сегодня на заседании. КДК решил, что нужно пригласить также арбитражного управляющего «Химок» и еще ряд представителей, в том числе представителей учредителей клуба. И в таком составе рассмотреть все обстоятельна дела, которые привели к потере профессионального статуса клуба «Химки». КДК принял решение отложить рассмотрение дела на две недели. Изучить документы дополнительно и документы, представленные бывшим гендиректором Бреховым. Ориентировочная дата рассмотрения дела 16 октября

Пока нам необходимо провести исследование всех документов и заслушать гендиректоров и учредителей. Если выяснится, что Садыгов участвовал в действии клуба, он будет приглашен на заседание, и мы будем рассматривать дело с его участием. Нужно установить, причастен ли он. В какой степени и как, — сказал Григорьянц.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.