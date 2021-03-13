Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Журавель — о падении Айртона: «Очень похоже на пенальти. «Спартак» уже убивают»

19:20
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Комментатор и журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал новый пост в своем Twitter о матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Журавель выразил мнение, что в эпизоде с падением защитника красно-белых Айртона в штрафной площади «Динамо» на третьей минуте встречи следовало назначить 11-метровый удар.

«А по-моему, очень похоже на пенальти. Матч толком не начался, а «Спартак» уже убивают», — написал Журавель.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6751
Все опросы
Как закончится дерби «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир