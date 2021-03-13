Журавель — о падении Айртона: «Очень похоже на пенальти. «Спартак» уже убивают»
Комментатор и журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал новый пост в своем Twitter о матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».
Журавель выразил мнение, что в эпизоде с падением защитника красно-белых Айртона в штрафной площади «Динамо» на третьей минуте встречи следовало назначить 11-метровый удар.
«А по-моему, очень похоже на пенальти. Матч толком не начался, а «Спартак» уже убивают», — написал Журавель.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»
а по-моему, оч похоже на пенальти. матч толком не начался, а Спартак уже убивают. pic.twitter.com/fjxRrOsqp9— Тимур Журавель (@TimZhur) March 13, 2021
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