9 мая, 18:15

Тренер юношеской сборной о Гладышеве: «Ярик — неординарный. Когда мяч у него под левой, очень опасен!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер юношеской сборной России Станислав Коротаев в интервью «СЭ» рассказал о том, в чем нападающему Ярославу Гладышеву надо было прежде всего прибавлять в игре.

— Были какие-то проблемы в работе с Гладышевым?

— Ну он такой... Немного его надо было заставлять, подстегивать. Он не особо любил черновую работу на футбольном поле. Даже и сейчас это иногда прослеживается, хотя Ярик повзрослел: понимает, что надо возвращаться и вступать в отбор. А тогда в сборной нам приходилось часто ему подсказывать: «Ярик, надо бежать, перекрывать»!

Но больших проблем у нас с ним не было. Он прекрасно понимал, куда приезжал, какие цели стоят перед командой. Да, мог пошутить, посмеяться, кого-то подколоть. Но, когда начиналась работа, Ярик включался по полной программе.

— А кого из нападающих, с которыми вы работали ранее в сборных, он вам напоминает?

— В 2003 году таких ярких нападающих у нас, пожалуй, не было. Шитов свою функцию, безусловно выполнял, но не был таким забивным, как Гладышев.

А если сравнивать с игроками прошлых лет... Сложно сказать. Да и, наверное, нужно еще подождать. Самый тяжелый для молодого игрока — второй сезон. Понаблюдаем дальше. Он молодец, сейчас все получается. Но надо закрепить успех.

Сейчас, возможно, к нему кураж пришел. Ну реально же пошло, у него крылья выросли. А в следующем сезоне с ним уже плотнее и жестче станут играть, поймут его козыри. Посмотрим, как он себя проявит.

Конечно, Ярик очень неординарный. Под его дриблинг сложно подстроиться. Он ведь и правой тоже может пробить. А когда мяч у него под левой, Гладышев становится очень опасен! Когда он под левую получает мяч в штрафной, то довольно высока вероятность, что забьет в итоге.

Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и&nbsp;Александр Кокорин.«Тюкавин — самый талантливый. А Ярика и Кокорина поставлю на третье место». Гладышев — лучший весной в РПЛ

ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Grinopel

    Из двух сегодняшних интвервью про Гладышева - 1. Он жуткий трудяга. Правая нога для ходьбы, ею он только под левую подправляет. 2. Он не любит возвращаться и черновой работы. Может и правой забить.

    09.05.2025

    • Тренер юношеской сборной России: «Поначалу Гладышеву не хватало «физики»

    Красич, Салугин, Кириченко и Самодин сыграют за ЦСКА в гала-матче в честь победы армейцев в Кубке УЕФА
