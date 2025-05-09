Тренер юношеской сборной о Гладышеве: «Ярик — неординарный. Когда мяч у него под левой, очень опасен!»

Тренер юношеской сборной России Станислав Коротаев в интервью «СЭ» рассказал о том, в чем нападающему Ярославу Гладышеву надо было прежде всего прибавлять в игре.

— Были какие-то проблемы в работе с Гладышевым?

— Ну он такой... Немного его надо было заставлять, подстегивать. Он не особо любил черновую работу на футбольном поле. Даже и сейчас это иногда прослеживается, хотя Ярик повзрослел: понимает, что надо возвращаться и вступать в отбор. А тогда в сборной нам приходилось часто ему подсказывать: «Ярик, надо бежать, перекрывать»!

Но больших проблем у нас с ним не было. Он прекрасно понимал, куда приезжал, какие цели стоят перед командой. Да, мог пошутить, посмеяться, кого-то подколоть. Но, когда начиналась работа, Ярик включался по полной программе.

— А кого из нападающих, с которыми вы работали ранее в сборных, он вам напоминает?

— В 2003 году таких ярких нападающих у нас, пожалуй, не было. Шитов свою функцию, безусловно выполнял, но не был таким забивным, как Гладышев.

А если сравнивать с игроками прошлых лет... Сложно сказать. Да и, наверное, нужно еще подождать. Самый тяжелый для молодого игрока — второй сезон. Понаблюдаем дальше. Он молодец, сейчас все получается. Но надо закрепить успех.

Сейчас, возможно, к нему кураж пришел. Ну реально же пошло, у него крылья выросли. А в следующем сезоне с ним уже плотнее и жестче станут играть, поймут его козыри. Посмотрим, как он себя проявит.

Конечно, Ярик очень неординарный. Под его дриблинг сложно подстроиться. Он ведь и правой тоже может пробить. А когда мяч у него под левой, Гладышев становится очень опасен! Когда он под левую получает мяч в штрафной, то довольно высока вероятность, что забьет в итоге.