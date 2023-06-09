Ковтун считает, что у «Спартака» есть варианты составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о выступлении красно-белых в завершившемся сезоне.

«У «Спартака» был шанс занять второе место. Но в последних играх они не смогли добиться результата, это и сыграло роль. У красно-белых всегда максимальная задача на сезон. Руководство заинтересовано быть чемпионами, здесь не может быть других целей для «Спартака». Бронзовые медали — тоже важный момент для клуба. Но дальше руководство будет делать какие-то иные шаги, приобретать новых футболистов. Это сезон показал, что «Спартак» — хорошая команда, которая проводила сильные матчи. В плане игровой концепции были вопросы, также существовала проблема в обороне, она и остается. Им надо как-то решать вопрос. А так все хотят составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне. Получится ли это у «Спартака»? Зависит от самого клуба. Варианты сделать это есть», — цитирует Ковтуна Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак», который возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль, занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Игроки ЦСКА завоевали серебряные медали.