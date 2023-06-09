Источник: Дзюба отправлял интимные видео украинке, которую взломали

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отправлял свои интимные видео украинской девушке, сообщает блогер Милана Петрова.

«Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали», — сообщила Петрова.

9 июня в Telegram-каналах получили распространение ряд интимных видео с футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Ранее, осенью 2020 года, 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.