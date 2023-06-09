Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:02

Калмыков: «После выхода «Торпедо» в РПЛ в клубе начался хаос»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Родины» Амур Калмыков поделился мнением о вылете «Торпедо», за которое выступал с 2020 по 2022 год.

— Нет, я общался с ребятами по ходу сезона, — приводит слова Калмыкова Metaratings.ru. — А тех, кого подбодрить можно, в команде осталось три человека, с того коллектива, который решал задачи. Не скажу, что у меня какая-то обида на «Торпедо», но те ребята и люди, которые выходили в РПЛ, были объединены одной идеей. Но после выхода в Премьер-лигу в клубе начался хаос — и «Торпедо» получило то, что заслужило, исходя из того, что происходило.

— Почему в клубе начался хаос? Игроки же в этом не виноваты.

— Ребята здесь ни при чем. Просто за год состав менялся три раза, так же тренерский штаб и руководство. О каком порядке здесь может идти речь? Один человек пришел в клуб, пару игр у него получились, но потом его убирают и новых людей пробуют. Не знаю, с чего все это началось. Но эту суматоху они сами устроили — и такой итог.

— То есть, во всем виновато руководство?

— Можно сказать, что руководство, но какое? Оно раза три менялось. В первые 4-5 туров мы набрали одно-два очка. Потом убрали президента клуба, спортивного директора, тренера, помощников, футболистов. Пришли другие, но дальше что? Что-то поменялось? Ничего не поменялось. Пришли новые игроки, они результата не дали. А потом и их убрали.

— В следующем сезоне «Торпедо» будет в Первой лиге. Как бывший игрок этой команды, надеешься, что они вернутся в РПЛ, и у них все будет хорошо?

— Я надеюсь, что, если «Родина» сейчас не пройдет «Пари НН», то в следующем году выйдет в РПЛ. А у «Торпедо» своя жизнь и свой путь, я желаю им удачи.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ, набрав 13 очков из 30, и вылетело в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/kalmykov-mozhno-skazat-chto-v-vylete-torpedo-vinovato-rukovodstvo-no-kakoe-ono-tri-raza-menyalos-257391/
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Дзюба отправлял интимные видео украинке, которую взломали

Дзюба рассказал о вымогательстве и угрозах перед сливом его интимного видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости