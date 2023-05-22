Ковтун считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в последнем туре

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун порассуждал о борьбе за второе место в РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«И ЦСКА, и «Спартак» понимают, что им нужна полная мотивация на оставшиеся игры для того, чтобы завоевать второе место. Все зависит о самих «армейцев» и красно-белых. Соперникам московских клубов самим надо выигрывать — «Крылья» борются за стыки, «Ростову» и «Краснодару» хочется быть как можно выше в турнирной таблице. У всех есть свои задачи, поэтому выделить кого-то сложно, все решится в последнем туре. Да, по игре ЦСКА сейчас более стабилен, чем «Спартак». Красно-белые не взяли очки в тех матчах, в которых могли бы, но думаю после дерби у них настрой станет только больше и серьезнее», — приводит слова Ковтуна Metaratings.ru.

По итогам 28-ми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Спартак» отстает от армейцев на один балл. В двух оставшихся турах подопечные Владимира Федотова сыграют с «Краснодаром» и «Ростовом», а красно-белые — с «Пари НН» и «Крыльями Советов».