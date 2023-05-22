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Сегодня, 14:10

Ковтун считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в последнем туре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун порассуждал о борьбе за второе место в РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«И ЦСКА, и «Спартак» понимают, что им нужна полная мотивация на оставшиеся игры для того, чтобы завоевать второе место. Все зависит о самих «армейцев» и красно-белых. Соперникам московских клубов самим надо выигрывать — «Крылья» борются за стыки, «Ростову» и «Краснодару» хочется быть как можно выше в турнирной таблице. У всех есть свои задачи, поэтому выделить кого-то сложно, все решится в последнем туре. Да, по игре ЦСКА сейчас более стабилен, чем «Спартак». Красно-белые не взяли очки в тех матчах, в которых могли бы, но думаю после дерби у них настрой станет только больше и серьезнее», — приводит слова Ковтуна Metaratings.ru.

По итогам 28-ми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Спартак» отстает от армейцев на один балл. В двух оставшихся турах подопечные Владимира Федотова сыграют с «Краснодаром» и «Ростовом», а красно-белые — с «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/kovtun-sudba-serebryanykh-medalei-rpl-reshitsya-v-poslednem-ture-253006/
Юрий Ковтун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

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