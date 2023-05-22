В «Спартаке» сообщили, что по графику получают платежи от «Эльче» за трансфер Понсе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб по графику получает расчет от «Эльче» за трансфер 26-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

«С «Эльче» проблем нет. Платежи проводятся по графику», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

Форвард перешел в испанскую команду в январе 2022 года на правах аренды. «Эльче» должен был окончательно выкупить трансфер Понсе у «Спартака» в середине 2022 года за 4 миллиона евро по версии Transfermarkt.

Понсе выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. На счету нападающего 73 матча, 25 голов и 5 результативных передач.