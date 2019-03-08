Ковтун рассказал, кто виноват в неудачных выступлениях "Спартака"

Трехкратный чемпион России и бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун в беседе с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что руководство москвичей промедлило с решением конфликта между бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым.

Каррера отправил Глушакова и защитника Андрея Ещенко в дубль после того, как игроки поставил "лайки" под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

– В какой-то момент ситуация в "Спартаке" обострилась. И на это повлияли несколько эпизодов: увольнение Карреры, к примеру. Сейчас же все должно стать лучше: новый тренер, новое видение команды. Думаю, если, придут победы, то и отношения с болельщиками улучшатся.

– Кто виноват в развале: руководство, третьи лица?

– Сложно сказать. Все понемногу. Каррера потерял игровую нить, Рианчо чудил, руководство промедлило с решением острых моментов: Карреры и Глушакова, к примеру. Возможно, в этот раз нужно было, что называется, резать по живому и быстро решать проблемы. Это могло бы помочь.

Многие болельщики хотят ухода Дениса. Лично я не знаю, нужно ли ему уходить. Знаю только, что у него есть личные проблемы, куда я не могу лезть. Наверное, ему лучше переговорить о положении с руководством и решить свое будущее, – сказал Ковтун.

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