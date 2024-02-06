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6 февраля, 21:12

Костылев высказался о возможном уходе Чалова из ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев высказался о последних новостях из стана армейцев.

«Чалов вернулся в Москву, чтобы обсудить новый контракт с Гинером? Эти подковерные игры мне не нравится, но иногда такое бывает в клубах. Чалов наверняка хочет, чтобы ему повысили условия контракта, а ЦСКА, видимо, не намерен этого делать. Ну, не хочешь играть за армейцев — уходи. Чалов получил какие-то предложения от других клубов и не объявляет об этом, а едет в Москву ставить условия. Если не договорится с ЦСКА, тогда мы узнаем, куда он хочет уехать. Возможно, есть зарубежные варианты. Чалов собирается уехать за рубеж? Это возможно, раз он выбрал такого агента. Но надо понимать, куда ехать. Это должен быть хороший чемпионат, серьезная команда. Если ехать в клуб-аутсайдер и бороться за выживание, прогрессировать не получится. Надо уезжать под большие задачи, что-то выиграть, если ты веришь в свои силы. Но я не думаю, что Чалов может проявить себя в хорошем клубе», — приводит слова Костылева «Евро-Футбол.Ру».

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005551982_kostyilev_mne_ne_nravyatsya_podkovernyie_igryi_esli_chalov_hochet_uyti_iz_cska__pust_uhodit
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Геннадий Костылев
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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